Supermercado Crema vai investir R$ 35 milhões em nova loja em Nova Odessa

Reunião entre empresários responsáveis pelo Crema com o prefeito de Nova Odessa - Foto: Prefeitura de Nova Odessa

A rede de supermercados Crema, que tem três lojas em Santa Bárbara d’Oeste e Americana, vai investir R$ 35 milhões em uma nova unidade em Nova Odessa. A expectativa é de que sejam gerados até 300 empregos diretos e indiretos.

O supermercado será construído na Rodovia Rodolfo Kivitz com a Avenida São Gonçalo, altura do Jardim Capuava, e deve ser inaugurado no 1º semestre de 2025.

O anúncio foi feito pela Prefeitura de Nova Odessa na tarde desta sexta-feira (16). A definição se deu após negociações nas últimas semanas, sendo que uma das reuniões contou com a presença de representantes da rede, além do prefeito da cidade, Leitinho (PSD).

A nova unidade do Crema será construída em uma área de 22 mil metros quadrados e terá mais de 310 vagas de estacionamento. Com quase 8 mil metros quadrados de área construída, o supermercado terá acesso tanto pela Rodolfo Kivitz quanto pela São Gonçalo.

“É sem dúvida um empreendimento muito bonito e muito importante para nossa cidade, em um local estratégico, aumentando assim a concorrência e diversificando as opções de compras dos nossos consumidores. Vai marcar esse novo eixo de desenvolvimento de Nova Odessa, que está sempre de portas abertas para novos empreendimentos”, destacou Leitinho.

A empresa, fundada em 1984, já tem lojas no Mollon, em Santa Bárbara, com 2 mil metros quadrados de área construída; no Parque Zabani, também em Santa Bárbara, com 15 mil metros quadrados; e no Jardim Santana, em Americana, com 14 mil metros quadrados.

“Colocar uma loja do Crema em Nova Odessa sempre foi um sonho. Há 35 anos, foi aqui que começamos a vender frutas nos bairros dessa cidade, que sempre nos acolheu. O Crema foi crescendo e Nova Odessa também, e a cada ano a vontade era grande. E com a vontade de Deus e a da gente, chegou a hora de dar um presente para essa cidade maravilhosa”, disse Antonio Aparecido de Melo, diretor comercial do Crema.