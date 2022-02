Situação do prédio de escola na Vila Azenha gera reclamações

A situação estrutural do prédio da Emefei (Escola Municipal de Educação Fundamental e Infantil) Paulo Azenha, localizada na Vila Azenha, em Nova Odessa, tem gerado reclamações de alguns pais de alunos.

A manicure Paola Zoraide Leopoldino Ferneda, de 26 anos, relatou ao LIBERAL que as paredes da unidade escolar estão com rachaduras e com mofo e, quando chove, surgem goteiras. Além destes problemas estruturais, o alambrado que cerca a unidade de ensino está danificado.

Estrutura da unidade de ensino está danificada em diversos pontos e a Prefeitura de Nova Odessa respondeu que deverá resolver o problema em breve – Foto: Divulgação

Para chamar a atenção do poder público, Paola e outras mães criaram uma publicação em uma rede social, há cerca de uma semana, relatando a situação. “Fomos compartilhando e pedindo ajuda”, explicou a manicure.

Ela é mãe de uma aluna de 7 anos, que está no 2º ano. Os irmãos gêmeos de Paola também estudam na unidade, que oferece aulas em período integral. Eles têm 9 anos e estão no 4º ano.

A mãe de outro aluno do 2º ano, Solange Flores Saad, de 40 anos, também reclama sobre insetos na escola. “Os professores pedem, para quem puder, que passe repelente nos filhos, mas e quem não tem condições? É preciso fazer uma dedetização ali”, destacou Solange.

A partir da publicação, o vereador e presidente da câmara, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé (PSDB), começou a acompanhar o caso, após reunião com mães, e vai fazer um requerimento à prefeitura.

“A diretora abriu a porta da escola para mim e eu conferi. De fato, está acontecendo tudo isso mesmo”, comentou.

Pelé ainda disse que na unidade existe uma lousa digital, comprada pela administração municipal por R$ 34 mil, que está sem uso, já que não há rede elétrica perto de onde a ferramenta está instalada.

A prefeitura informou que as situações sobre a estrutura serão solucionadas em breve, por meio de contratação de empresa especializada.

Em relação à lousa digital, o Executivo diz que a maior parte dos equipamentos da escola já está funcionando, com exceção de um item, cuja sala demanda adequações elétricas e de posicionamento.

Sobre os serviços de roçagem, limpeza e zeladoria, a administração informou que são feitos constantemente.