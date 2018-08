Sindicalista é denunciado por desacatar servidoras

O presidente do SSPMANO (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Odessa) Adriano José do Carmo Rosa, foi denunciado pelo MP (Ministério Público) por desacato a três servidoras públicas. O crime foi cometido no mês de maio, segundo informações descritas no processo penal.

De acordo com a denúncia, no dia 17 de maio, o sindicalista teria comparecido ao setor de alimentação escolar de Nova Odessa, se apresentado de maneira rude a uma das funcionárias, dizendo que era o presidente da entidade e pediu que um funcionário o acompanhasse para que ele fotografasse os alimentos.

A servidora negou a solicitação e explicou que isso só poderia ser feito com a autorização da responsável pelo setor, que não estava presente naquela data. Ela também pediu que ele retornasse em outra data.

Diante disso, de acordo ainda com o processo, Carmo informou que tinha um mandado judicial para acessar a parte da dispensa, entretanto não apresentou nenhum documento. Segundo informou a vítima, o presidente do sindicato entrou no espaço sem a devida autorização, fez fotografias e disse que estava à procura de 500 quilos de farinha estragada.

Ele relatou que havia recebido uma denúncia de que tal produto teria sido retirado da padaria municipal e alegou que isso era mau uso do dinheiro público.

Depois, Carmo teria voltado à recepção onde estavam três funcionárias públicas, e novamente solicitou que uma delas o acompanhasse até a repartição de alimentos para gravar um vídeo. Diante da negativa das mulheres ele as desacatou com palavras de baixo calão. “Vocês são crentes covardes que se escondem atrás da igreja”, disse ele.

As funcionárias registraram boletim de ocorrência e representaram a queixa. Dessa maneira, o MP ofereceu denúncia pelo crime de desacato a funcionário público contra o presidente do sindicato.

Carmo foi procurado nesta terça-feira para se posicionar, porém informou que ainda não tinha sido citado no processo, e que apenas depois disso se manifestaria.