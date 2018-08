Setor de fisioterapia de Nova Odessa volta a atender

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa concluiu nesta segunda-feira (27) a mudança do Setor de Fisioterapia, que deixou o prédio do Ambulatório de Especialidades e já ocupa a Academia da Saúde. A previsão inicial era de que o atendimento ficasse interrompido ao longo de toda a semana e fosse retomado apenas na próxima segunda-feira, dia 3 de setembro. Contudo, os pacientes já podem procurar atendimento a partir desta quarta-feira (29). A Academia da Saúde fica na Rua das Imbuias, 458, no Jardim Alvorada, ao lado da atual UBS (Unidade Básica de Saúde).

“Felizmente conseguimos concluir a mudança em apenas um dia e deixamos tudo no lugar para poder retomar o atendimento já na quarta-feira, dia 29. O prédio da Academia da Saúde, que receberá o Setor de Fisioterapia provisoriamente, atende a todas as nossas necessidades. Bom lembrar também que as atividades que eram realizadas na piscina serão substituídas por outras que não acarretam nenhum prejuízo aos pacientes”, explicou Patricia Fassina, fisioterapeuta e responsável técnica pelo Setor. Foto: Prefeitura de Nova Odessa/Divulgação

A Secretaria de Saúde também já solicitou a instalação de telefone – que será divulgado posteriormente – e Internet no prédio e informou ao Crefito (Conselho Regional de Fisioterapia) a mudança de endereço.

ATENDIMENTO

O Setor de Fisioterapia realiza fisioterapia ortopédica, traumatologia, neurológica, respiratória, hidroterapia e hidroginástica. No primeiro quadrimestre deste ano, foram realizados 6.235 atendimentos, incluindo ambulatório, hidroterapia, internação e visitação domiciliar, o que dá uma média superior a 1,5 mil atendimentos por mês. Atualmente, a equipe é formada por seis fisioterapeutas, um educador físico e uma recepcionista.

A responsável pelas obras de reforma no Setor de Fisioterapia no Ambulatório de Especialidades, que começarão no início de setembro, será a empresa R&A Engenharia, Construções e Meio Ambiente, de São Paulo, vencedora da licitação. Serão investidos pouco mais de R$ 184 mil nos trabalhos, que devem durar seis meses.

De acordo com o diretor de Obras e Planejamento, Erik Ortolano, a reforma vai contemplar a troca do forro e de todo o piso, reforma e adaptação dos quatro banheiros – garantindo total acessibilidade -, troca da iluminação e construção de armários para prontuários, construção de uma sala para coordenadoria e recepção, além da substituição de divisórias de madeira por granilite e nova pintura. O Setor de Fisioterapia ganhará ainda uma cobertura com toldo e nova rampa de acesso.

“Temos investido diariamente na melhoria de nossa infraestrutura, proporcionando mais conforto aos pacientes e melhores condições de trabalho aos nossos profissionais. Esta era uma obra esperada e fico feliz em saber que, em pouco tempo, teremos um espaço mais organizado para atender nossos pacientes”, afirmou o secretário de Saúde, Vanderlei Cocato.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Nova Odessa.