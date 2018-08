Setor de fisioterapia de Nova Odessa ficará fechado até o dia 31

O Setor de Fisioterapia de Nova Odessa vai suspender os atendimentos entre os dias 27 e 31 deste mês. O motivo é que o espaço onde ele funciona, no Ambulatório de Especialidades, será reformado. As atividades de fisioterapia voltarão ao normal no dia 3 de setembro na Academia da Saúde, que fica na Rua das Imbuias, número 458. O local vai abrigar o serviço até a conclusão da reforma do Ambulatório.

O Setor de Fisioterapia do Ambulatório de Especialidades realiza fisioterapia ortopédica, traumatologia, neurológica, respiratória, hidroterapia e hidroginástica. Foto: Prefeitura de Nova Odessa/Divulgação

O secretário de Saúde de Nova Odessa, Vanderlei Cocato, disse que ao contrário da previsão inicial, as sessões de hidroterapia e hidroginástica também serão interrompidas. “Fizemos um levantamento técnico junto com a equipe do setor e não será possível terceirizar o serviço de hidroginástica e hidroterapia, que era o nosso planejamento inicial. Contudo, nesse período de reforma do Setor de Fisioterapia do Ambulatório, as atividades serão substituídas por outras que não acarretam prejuízo ao tratamento dos pacientes”, explicou o secretário.

Reforma

A Prefeitura de Nova Odessa vai realizar uma reforma completa do Setor de Fisioterapia do Ambulatório de Especialidades, que funciona ao lado do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia. A responsável pelas obras, que começarão no início de setembro, será a empresa R&A Engenharia, Construções e Meio Ambiente, de São Paulo, vencedora da licitação. Serão investidos pouco mais de R$ 184 mil nos trabalhos, que devem durar seis meses.

De acordo com o diretor de Obras e Planejamento, Erik Ortolano, a reforma do Setor de Fisioterapia vai contemplar a troca do forro e de todo o piso, reforma e adaptação dos quatro banheiros – garantindo total acessibilidade -, troca da iluminação e construção de armários para prontuários, construção de uma sala para coordenadoria e recepção, além da substituição de divisórias de madeira por granilite e nova pintura. O Setor de Fisioterapia ganhará ainda uma cobertura com toldo e nova rampa de acesso.

Patricia Fassina, fisioterapeuta e responsável técnica pelo Setor, comemorou a notícia do início das obras. “Recentemente, completei 19 anos de trabalho neste setor e, ao longo deste tempo, só foram feitas pinturas. Essa reforma completa vai ser importante em todos os sentidos, garantindo, principalmente, acessibilidade”, disse ela, que visitou a Academia da Saúde e aprovou o novo local temporário para o Setor de Fisioterapia. “Tem todas as condições para receber os trabalhos com os pacientes”.

No primeiro quadrimestre deste ano, o Setor de Fisioterapia do Ambulatório de Especialidades de Nova Odessa realizou 6.235 atendimentos, incluindo ambulatório, hidroterapia, internação e visitação domiciliar, o que dá uma média superior a 1,5 mil atendimentos por mês. Atualmente, a equipe é formada por seis fisioterapeutas, um educador físico e uma recepcionista.

Academia da Saúde

A Academia da Saúde, entregue nesta sexta-feira (24), foi construída no Jardim Alvorada, ao lado da atual UBS (Unidade Básica de Saúde) 5 e da nova UBS do bairro, que será entregue no dia 12 de setembro.

“Futuramente, a nossa proposta é interligar os três prédios – atual UBS, a Academia da Saúde e a nova UBS que vamos entregar no dia 12 de setembro, transformar isso aqui num verdadeiro complexo da Saúde. Por um período, a Academia da Saúde abrigará o Setor de Fisioterapia e depois, será um local para o desenvolvimento de práticas corporais; orientação de atividade física; promoção de ações de segurança alimentar e nutricional e de educação alimentar; além de práticas artísticas e culturais como teatro, música, pintura e artesanato. Além disso, a instalação vai contribuir para a promoção da saúde da população, estimulando a prática de atividades físicas”, disse Cocato.

A unidade foi construída no Jardim Alvorada, tem mais de 500m² de área total, sendo 117,04m² de área construída e investimento aproximado de R$ 400 mil. Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, a academia tem um amplo salão, depósito, dois banheiros adaptados e sala de acolhimento.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Nova Odessa.