Servidores de Nova Odessa terão 9% de reajuste no salário de abril

A direção do SSPMANO (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Odessa) informa que 74,77% dos servidores consultados aceitaram a contraproposta de reajuste salarial realizada pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD).

De acordo com a categoria, dos 1.110 colaboradores municipais, 830 concordaram com o aumento de 9% no salário de março, que será pago em abril. O percentual corresponde à reposição integral da inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPC da Fipe, de 6,71%, mais 2,29% de aumento real para a categoria.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O presidente do sindicato, Luis Fernando da Silva, informou que três assembleias setoriais foram promovidas nos dias 20, 21 e 22 para a coleta das assinaturas.

“Contamos com o apoio dos nossos diretores que percorreram todos os setores. Além dos 830 servidores que aprovaram a proposta, tivemos 274 que não aceitaram, cinco que votaram nulo e outro em branco”

Segundo ele, o ofício do sindicato sobre a aprovação da contraproposta será protocolado na prefeitura.

A prefeitura enfatiza que o projeto de lei oficializando as cláusulas financeiras do dissídio coletivo deste ano deve ser enviado à Câmara de Vereadores para aprovação já na próxima sessão ordinário do Legislativo.

Destaca ainda, que Leitinho também elevou de 10% para 13% os aumentos nos valores dos benefícios do cartão da cesta básica mensal (que vai subir assim de R$ 700,00 para R$ 791,00, e não mais para R$ 770,00) e da Cesta de Natal (de R$ 616,58 para 696,74, e não R$ 678,24).

Ainda conforme a administração municipal, foi estendido o reajuste de 13% aos subsídios aos convênios médicos e odontológicos dos servidores.