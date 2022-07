Servidora aciona MP contra Leitinho por evento com ex-ministro da Educação

Ex-ministro Milton Ribeiro e Leitinho durante evento - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

A coordenadora pedagógica Priscila de Cássia Gomes Alcântara acionou ontem o MP (Ministério Público) e registrou uma representação contra o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD); o secretário de Educação, José Jorge Teixeira, e o empresário Edvaldo Brito, que foi organizador do evento “Gabinete Itinerante”, realizado em agosto do ano passado na cidade, e que contou com a presença do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, preso na semana passada. No início da semana, a maioria dos vereadores rejeitou a criação de uma CP (Comissão Processante) para apurar o caso.

Após a realização do encontro, no ano passado, a CGU (Controladoria Geral da União) iniciou as investigações que apuram denúncias de que os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos estavam pedindo propina para que municípios recebessem, com vantagem, o evento e verbas do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). A solenidade aconteceu no ginásio do Jardim Santa Rosa, com a presença ainda de diversos políticos e secretários da região e do Estado.

Ao LIBERAL, Priscila relatou que como servidora da rede municipal de ensino tinha o dever de se movimentar pela cidade. “Para mim foi a gota d’água ver Nova Odessa como epicentro de um escândalo. A motivação que eu tive para acionar o Ministério Público foi pela inércia dos vereadores na investigação e, porque, ontem [terça-feira], o denunciante [Edvaldo Brito], em uma mídia local, entra em várias contradições quando fala do pessoal de Nova Odessa”, disse.

A representação aponta fatos ocorridos durante o evento e o suposto pedido de propina que tem como pilar central o encontro, que foi amplamente divulgado pelo Executivo. Desta forma, a profissional da educação solicita à Promotoria a apuração, investigação e eventual propositura de ação civil pública, “já que trata-se da suposta utilização de recursos públicos de formas arbitrárias”, trouxe trecho do documento.

“Temos que achar os responsáveis e puni-los. A lei é para todos e eu tenho fé que a Promotoria fará a investigação”, concluiu Priscila. O MP foi questionado como deve proceder em relação à representação, mas não se manifestou.