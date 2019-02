Sem emprego, médicos de Cuba pedem ajuda em Nova Odessa

Um grupo de 13 médicos cubanos residentes em Nova Odessa está enfrentando dificuldades para sobreviver. Com o desligamento do programa Mais Médicos, em novembro do ano passado, eles perderam o emprego, ficaram sem renda e hoje dependem da ajuda de ex-pacientes, entidades beneficentes e clubes de serviço para conseguirem o básico necessário para sobreviver. Os profissionais também encontram dificuldades para arrumar trabalho, mesmo que seja outra atividade. Eles não cogitam voltar para Cuba.

“A gente aceita emprego independente da área, mas está muito difícil conseguir qualquer coisa. Quando ficam sabendo que somos médicos, dizem que vão avaliar e entrar em contato, mas nunca ligam”, diz a médica Silaydes Rosabal Gonzales, que trabalhava no posto médico do bairro São Jorge, em Nova Odessa. Desde quando foi desligada do programa, não conseguiu mais colocação. Hoje ela divide a casa com outros médicos para ter ajuda na hora de pagar o aluguel. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

Os custos com a moradia, no entanto, não representam a única dificuldade para os cubanos que estão na região. Segundo a professora de história e doutoranda da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) Denize Ramos Ferreira, que está ajudando o grupo, a situação deles é “gravíssima”. “Eles não possuem dinheiro nem para as despesas básicas. Dependem da ajuda de entidades e até de ex-pacientes que ficam sabendo da situação e colaboram como podem”.

A professora destaca que os médicos cubanos estão impedidos de exercer a profissão no país e a opção para conseguir renda e se manter no Brasil é partir para outras áreas, mas como não encontram trabalho acabam ficando sem renda. “Uma médica estava fazendo faxina para sobreviver, mas quando as pessoas descobrem a profissão acabam ficando receosas com a situação e não aceitam mais”. Denize informa que os profissionais estão há quatro meses sem salários e as economias que alguns fizeram já acabaram.

Como contratados do Mais Médicos eles ganhavam R$ 2.900 por mês (o salário total era R$ 11.900, mas o governo cubano ficava com a maior parte). Dos 13 cubanos que estão em Nova Odessa, três integravam o programa no município. Os demais vieram do Maranhão. “Está difícil para os cubanos de todo o país. Então, eles acabam se agrupando para poder dividir as despesas”, diz. Os profissionais estão tendo a ajuda do Rotary Club, que fará um evento em abril com renda revertida a eles, e também dos vicentinos.

Quem quiser contribuir doando cestas básicas pode entrar em contato através do WhatsApp pelo número 99293-3026.