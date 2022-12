Sede do Legislativo muda de endereço em Nova Odessa

A inauguração do novo prédio da Câmara de Nova Odessa será na próxima terça-feira, às 8h30. A nova sede será na Avenida João Pessoa, 1.599, ao lado da Academia Corpo e Energia.

Devido à mudança, o atendimento ao público foi suspenso nesta semana. De acordo com a Casa, a nova sede será mais ampla, com instalações mais modernas e melhor ambientação para o trabalho dos servidores.

O novo prédio passou por ampla reforma e já conta com AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), uma das mais antigas exigências do TCE (Tribunal de Contas do Estado) nas fiscalizações rotineiras realizadas na câmara.

Câmara de Nova Odessa está em mudança para nova sede – Foto: Divulgação

“Agora temos um prédio adequado, com iluminação de LED, ventilação e iluminação natural em todas as salas, acessibilidade e segurança. É um ambiente corporativo, com todas as adequações que os servidores precisam para trabalhar ainda mais motivados, além de melhores instalações para que os vereadores possam desenvolver o seu trabalho e atender à população”, explica o presidente da Casa, Elvis Pelé (PSDB).

O imóvel tem cerca de 1.700 metros quadrados, quase o dobro do antigo prédio, que tinha cerca de 900 metros quadrados. O preço mensal da locação é de cerca de R$ 35 mil, valor que começa a ser pago após o recebimento oficial do local.

A câmara entra em recesso logo após a inauguração e retoma os trabalhos normalmente no dia 3 de janeiro de 2023, já sob a presidência do vereador Wagner Morais (PSDB), eleito na última segunda-feira para comandar a Casa no biênio 2023-2024. As sessões ordinárias voltam a ser realizadas somente a partir do dia 6 de fevereiro.