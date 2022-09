Secretário diz que Nova Odessa precisa de 14 câmeras e pessoal na segurança

O secretário de Segurança Pública de Nova Odessa, coronel Carlos Fanti, disse durante a sessão na câmara, nesta segunda-feira, que seria necessária a implantação de mais 14 câmeras de monitoramento no município para ajudar no combate aos crimes, bem como aumento do efetivo da Guarda Civil Municipal. Ele esteve na casa de leis para fazer esclarecimentos, atendendo ao pedido de requerimento do vereador Wagner Morais (PSDB).

Segundo Fanti, atualmente existem 11 câmeras espalhadas em pontos estratégicos da cidade. No entanto, para atender quase 100% seria necessária a instalação de outras 14. “A cidade já foi referência em muralha digital [controle e monitoramento de veículos em entradas e saídas da cidade] e hoje entendemos que deixou de ser. Precisamos ter uma efetividade bem maior do programa”, explicou.

Segurança na cidade foi debatida na sessão da câmara desta segunda-feira – Foto: Câmara de Nova Odessa / Divulgação

Ainda segundo o coronel, os equipamentos ajudariam a Guarda Civil a combater furtos e roubos de veículos. “Até mesmo sobre a situação do assassinato do ex-secretário de Governo [Marco Antônio Barion, o Russo] temos algumas informações por conta das câmeras, mas não ficou fechado totalmente. Nós não sabemos realmente por onde o carro passou”, disse.

Russo foi assassinado na manhã do dia 6 de dezembro do ano passado. Segundo imagens de uma câmera de segurança foi possível observar que um Fiat Uno branco estava à espera do secretário. O crime aconteceu em frente a um conjunto de prédios no Jardim Marajoara, em Nova Odessa, onde ele morava havia oito meses.

Outro problema apresentado pelo secretário e também pelo comandante da corporação, Luciel Carlos de Oliveira, é a falta de efetivo na corporação. Atualmente, de acordo com o coronel, há 45 guardas com idade média de 46 anos. Ele não informou qual seria o número necessário para atender a população.

A prefeitura foi questionada e informou que a instalação das novas câmeras está nos planos da atual gestão. “As demandas apresentadas pelo secretário são necessárias e desejáveis para uma melhor estratégia de segurança pública. Contudo, tudo dependerá da disponibilidade financeira do município, que também buscará verbas dos governos estadual e federal”, informou o secretário de Governo do município, Robson Paulo.