Sebrae Aqui abre inscrições para cursos gratuitos para empreendedores

Sebrae Aqui Nova Odessa abriu inscrições gratuitas para dois cursos online e gratuitos: o “Descomplique” e o “Aprimora Varejo de Modas”. O programa é de parceria com a Prefeitura Municipal.

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, salientou que o objetivo é “estimular a capacitação de pessoas com perfil empreendedor”.

Descomplique

O curso é indicado para quem planeja abrir um negócio próprio. Os módulos serão ministrados entre os dias 10 a 12 de maio, das 19h às 21h, pela plataforma Microsoft Teams.

Serão três encontros de duas horas, com os seguintes temas:

10/05: Empreendedorismo e Formalização;

11/05: Ideia de Negócio e Marketing;

12/05: Finanças.

As inscrições devem ser feitas pelo link https://bit.ly/DESCOMPLIQUEONLINE.

Aprimora Varejo de Modas

O curso é direcionado a quem tem um comércio de moda, no varejo ou no atacado, e quer aprimorar os conhecimentos em gestão para alcançar melhores resultados.

Incluem-se neste segmento lojas de vestuário, acessórios, bolsas, calçados, artigos de cama, mesa e banho, armarinho, relojoaria, joalheria, óptica, vestuário e acessórios para uso profissional e segurança do trabalho.

Os módulos serão ministrados do dia 10 ao dia 13 de maio e do dia 17 ao dia 19 de maio, das 19h às 21h. Serão sete encontros de duas horas, e cada participante ganhará 2 horas de consultoria com especialistas.

As inscrições devem ser feitas pelo link http://bit.ly/aprimoravarejodemoda.

O Sebrae Aqui realiza atendimentos a quem deseja empreender, aos MEIs (Microempreendedor individual) e às micro e pequenas empresas. O programa é a porta de entrada de todos os serviços do Sebrae no município, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento local.

*Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco.