Saúde suspende atendimento nas UBSs em Nova Odessa

Diante do quadro de escassez de combustível, a Secretaria de Saúde de Nova Odessa suspendeu alguns serviços oferecidos à população por conta do risco de desabastecimento de insumos. A medida é necessária para evitar prejuízos ainda maiores ao sistema municipal e poder focar toda a atenção no Hospital e Maternidade Doutor Acílio Carreon Garcia, no atendimento que é prestado pelas ambulâncias em urgências e emergências e também aos pacientes que passam por hemodiálise.

Desta forma, estará suspenso nesta quarta-feira (30) o funcionamento dos seguintes setores: unidades básicas de saúde (Centro, São Jorge, São Manoel, São Francisco e Alvorada); o setor de odontologia em cada UBS; o CEO (Centro de Especialidades Odontológicas); setores da Vigilância em Saúde (Sanitária, Epidemiológica, Ambiental e Zoonoses) e o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) da Vila Azenha. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

O Ambulatório de Especialidades, a Farmácia Central e a Secretaria Municipal de Saúde funcionarão normalmente nesta quarta-feira (30). Passada toda a situação, será definido um dia para reposição das atividades nos setores afetados.

Visando a otimização de materiais e recursos humanos, os servidores lotados nestas unidades e setores que terão suas atividades suspensas, poderão ser convocados para trabalhar com objetivo de manter os serviços essenciais junto ao Hospital Municipal. Nesta terça-feira, também foi preciso cancelar o transporte de um paciente para Barretos e outro para Atibaia, onde fariam tratamento. O atendimento será reagendado, segundo a secretaria.

Foi suspenso também o atendimento de fisioterapia domiciliar aos pacientes acamados. Ainda na Saúde, três médicos não compareceram ao trabalho no Ambulatório de Especialidades e as consultas com neurologista, vascular e dermatologista que estavam agendadas foram canceladas e serão remarcadas. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Coleta de lixo

A coleta de lixo será realizada normalmente nesta quarta e quinta-feira (31), dias em que havia uma previsão inicial de suspensão dos serviços por conta escassez de combustível. Na sexta-feira (1º) e no sábado (2), a coleta também será feita normalmente. Na Educação, as aulas na rede municipal de ensino, incluindo as creches, foram suspensas na segunda (28), terça (29) e quarta-feira. As aulas do Projeto Guri em Nova Odessa também foram suspensas.

Transporte público

O transporte urbano está operando com frota reduzida, utilizando a escala de domingo, segundo a concessionária responsável pelo serviço. A diferença de um horário para outro varia entre 10 a 20 minutos.

Por isso, a empresa recomenda que os usuários esperem a chegada dos veículos, já que o serviço está sendo realizado. O transporte interurbano que atende a cidade também teve a frota reduzida e utiliza a escala de domingo, reforçando as linhas mais numerosas nos horários de pico. Recebem reforço, segundo a empresa, as linhas 644 (Palmeiras) e 647 (Sumaré).

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.