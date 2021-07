Saúde de Nova Odessa abre inscrições para Programa Respire Saúde

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa está promovendo a segunda edição do Programa Respire Saúde 2021, uma iniciativa gratuita e multidisciplinar para ajudar as pessoas da cidade que desejam parar de fumar.

São quatro encontros mensais, sempre às terças-feiras, conduzidos por vários especialistas da Rede Municipal.

Com início no dia 03 de agosto, as inscrições devem ser feitas até o final de julho, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Jardim São Jorge e do Jardim Alvorada, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

As vagas são limitadas para garantir o distanciamento individual e as demais regras de segurança sanitária determinadas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19.

Ainda restam vagas em dois períodos, às 14h na UBS do Jardim Alvorada (Rua das Imbuias, nº 513) e às 18h30 no Ambulatório de Especialidades (Avenida João Pessoa, nº 833, Bosque dos Cedros).

Além de consultas médicas para avaliação do uso e reações aos medicamentos, a programação ainda inclui consultas com a equipe de Enfermagem e palestras ministradas por profissionais de saúde do município sobre temas relacionados ao tabagismo, como os males do tabaco, câncer bucal, abstinência e alimentação saudável. Todos são treinados pelo CRATOD (Centro de Referência de Álcool Tabaco e Outras Drogas), vinculada à Secretaria de Estado da Saúde e localizado na cidade de São Paulo.

Mais informações sobre o programa, podem ser obtidas junto às unidades que estão recebendo as inscrições. A UBS São Jorge atende pelo telefone (19) 3466-2329, e a UBS Jardim Alvorada, pelo telefone (19) 3498-2732.