Saúde apura morte de recém-nascido em N. Odessa

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa determinou a abertura de um procedimento interno para acompanhar a apuração da morte de um bebê recém-nascido nesta segunda-feira, no Hospital e Maternidade Doutor Acílio Carreon Garcia. A avó materna da criança, a ajudante de cozinha Antonia Sirlene do Nascimento Araújo, de 45 anos, registrou um boletim de ocorrência na delegacia do município. “A médica disse que o bebê tinha nascido vivo e tentaram reanima-lo, mas que ele infelizmente não conseguiu reagir. Ela não falou o que pode ter provocado a morte, por isso que fiz o boletim de ocorrência”, declarou Antonia. De acordo com a ajudante de cozinha, a filha dela estava grávida de 41 semanas e há, pelo menos, dez dias ia ao hospital diariamente para fazer o monitoramento.

“O bebê estava super bem. Ontem [Segunda-feira] chegamos às 9h45 e a médica decidiu interná-la para induzir ao parto, que aconteceu depois das 4 horas da tarde. Tentaram o normal, mas depois resolveram fazer a cesariana. A médica disse que o bebê nasceu vivo, mas minha filha disse que não ouviu o choro e nem o viu. E quando o trouxeram ele já estava morto”, afirmou.

A morte da criança foi registrada na delegacia de Nova Odessa como suspeita. O delegado Robson Gonçalves de Oliveira disse que aguarda a realização dos exames pelo IML (Instituto Médico Legal) de Americana para concluir se houve morte natural ou violenta.

Por meio da assessoria, a Secretaria de Saúde informou que a paciente foi atendida no hospital municipal seis vezes entre os dias 21 e 28 deste mês e que nenhuma anormalidade foi constatada pelos profissionais da saúde que fizeram as consultas. A secretaria informou ainda que a paciente iniciou o processo para parto natural e vendo que não havia progressão, a equipe médica decidiu pela cesariana.

“A causa da morte ainda não é conhecida pois, a pedido da família, o corpo do bebê foi levado para o IML e não para o SVO (Serviço de Verificação de Óbito), que é o procedimento padrão adotado pela unidade de saúde”, afirmou, em nota, acrescentando que a pasta abriu procedimento para apurar o caso.