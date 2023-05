São Vicente abre 25 vagas no Centro de Distribuição, em Nova Odessa

A rede São Vicente, por meio do Centro de Distribuição dos Supermercados São Vicente e Arena Atacado, em Nova Odessa, realiza na próxima segunda, das 8 às 12h, um feirão de emprego para a contratação de 25 vagas.

Centro de Distribuição fica na Avenida Ampélio Gazzetta, número 3.999 – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

As oportunidades são para os cargos de conferente, separador e empilhadeirista. O Centro de Distribuição fica na Avenida Ampélio Gazzetta, número 3.999, no Parque Industrial Harmonia.

Os contratados vão trabalhar no Centro de Distribuição, com início imediato. A preferência é para moradores de Americana, Nova Odessa e Sumaré, e que tenham disponibilidade de horário. Os interessados devem comparecer munidos de documento com foto e currículo.

“A gente sempre busca profissionais com proatividade”, comentou a coordenadora de atração de talentos da rede, Charline Mattos.