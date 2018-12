Sagui recebe atendimento no Parque Ecológico

Mikitto, uma espécie de sagui-do-tufo-branco (nome científico callithrix jacchus) recebe desde setembro no Parque Ecológico de Nova Odessa Isidoro Bordon, um tratamento especial para recuperar os movimentos das patas traseiras. Ele foi vítima de um choque elétrico. De acordo com a veterinária do espaço, Paula Faciulli, o animal silvestre ganhará um recinto próprio, já que devido às sequelas, não poderá retornar à natureza.

Foto: Assessoria de Imprensa de Nova Odessa / Divulgação

De acordo com Paula, Mikitto é macho, tem aproximadamente seis meses de vida e pesa 150 gramas. Ela relata que no dia 9 de setembro, o tratador do espaço encontrou o sagui rastejando no parque. Depois de exames, foram constadas lesões nas patas traseiras, luxação na coluna e a cauda precisou ser amputada. A veterinária acredita que o animal tenha sido vítima de choque elétrico.

Desde então, com a ajuda de uma médica veterinária voluntária, ‘Mikitto’ tem recebido sessões de acupuntura todas as semanas. “Ajuda a reabilitar o animal, tanto que ele já apresentou grande melhora na mobilidade das pernas”, ressalta Paula.

Mesmo com o tratamento especial, o sagui ficou com os movimentos limitados nas patas traseiras e a perda da cauda não permite que ele volte a viver livremente na natureza. Para facilitar o cotidiano do animal, Mikitto ganhará um recinto próprio em breve.