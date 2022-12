Ribeirão Quilombo transborda e água invade casas em Nova Odessa

O Ribeirão Quilombo transbordou nesta quarta-feira (28) e alagou diversos bairros de Nova Odessa, entre eles São Jorge, Jardim Flórida, Jardim Fadel e Vila Azenha. Muitas famílias tiveram as casas invadidas pelas águas.

Segundo João Carlos da Silva, Comandante do Batalhão dos Bombeiros Voluntários, ele e sua equipe percorreram os bairros das 7h até meia noite desta quarta e auxiliaram os munícipes, junto com a Defesa Civil da cidade.

Chuva afetou bairros como São Jorge, Jardim Flórida, Jardim Fadel e Vila Azenha – Foto: Bombeiros Voluntários de Nova Odessa / Divulgação

A água em alguns locais chegou a altura da cintura e foi necessário um trabalho ativo com as famílias para levantar móveis, de acordo com o comandante. Os bairros mais afetados foram Jardim Fadel e São Jorge.

Nesta manhã, por volta de 7h, a água já havia abaixado, mas havia ainda muita sujeira ocasionada pelo transbordo de água do Quilombo.

Por conta das famílias afetadas, a prefeitura de Nova Odessa pede doações de roupas, alimentos e ração para cães e gatos. Os mantimentos podem ser levados a sede dos bombeiros voluntários, na Rua Sigismundo Adermann, 731, no bairro Jardim Éden. Mais informações pelo telefone 2216-0193.