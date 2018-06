Residencial das Árvores tem vacinação contra gripe

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa, através da Vigilância Epidemiológica, está montando uma operação especial para facilitar a imunização contra gripe na cidade. Neste sábado (9), uma equipe vai atender os moradores do Residencial das Árvores, das 8h às 12h, no Condomínio Ipê Roxo.

Podem se vacinar todas as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde: os profissionais de saúde, idosos acima de 60 anos, crianças menores que 5 anos, gestantes, puérperas, professores e portadores de doenças crônicas. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Segundo a responsável pela Vigilância Epidemiológica, enfermeira Paula Mestriner, as pessoas que se enquadram nestes critérios podem procurar o posto volante montado no local munidas de um documento de identificação e carteira de vacinação.

“Quem não tiver mais a caderneta de vacina receberá um comprovante. O importante é receber a vacina. Nós estamos alertando sobre a importância da imunização porque a gripe pode levar à morte”, afirma.

O secretário de saúde, Vanderlei Cocato, confirma que a vacinação vai seguir acontecendo nos postos de saúde da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 15h. De acordo com ele, a gripe causada pelo vírus Influenza é mais forte do que o comum.

“Febre acima de 39º, dor no corpo e de cabeça, tosse, dor no peito e evolução para desconforto respiratório estão entre os sintomas da doença. Os pacientes que apresentem este quadro devem procurar atendimento no pronto-socorro ou UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima de sua casa o mais rápido possível”, alerta.

As informações são da diretoria de comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.