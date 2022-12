Residência é furtada na noite de Natal em Nova Odessa

Uma residência no bairro Jardim Alvorada, em Nova Odessa, foi furtada na noite de Natal (24). A vítima procurou a Polícia Civil para registro do caso, e até o fechamento da reportagem ninguém havia sido preso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima é um homem de 50 anos que saiu de sua casa às 17h e retornou por volta da 1h30. Quando chegou, observou que as luzes do imóvel estavam acesas e a janela da frente havia sido danificada.

Os bandidos levaram duas televisões, um notebook, um microondas, um relógio de pulso, caixas de sabonetes, colônias, shampoos e hidratantes.

À Polícia Civil, ele disse que não possui câmeras de vigilância. O caso será investigado.