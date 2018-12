Região do Triunfo recebe a ‘Manhã da Saúde’

Exames de glicemia e pressão arterial, orientações sobre vida saudável, atendimento com dentistas e médicos, além palestras sobre o combate à dengue. Estes são os serviços que serão oferecidos na “Manhã da Saúde”, evento promovido pela Secretaria de Saúde das 8h e 12h na Rua Virgílio Bodini, 335, no bairro Santa Luiza 2, região do Triunfo.

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Nesta edição, a secretaria contará com apoio do vereador Wladiney Pereira Brígida, o Polaco, e da Padaria e Pizzaria Pão Brasil, que atendeu a um pedido do secretário Vanderlei Cocato e disponibilizará brinquedos para o entretenimento das crianças.

“Esta é uma iniciativa da Administração visando promoção da saúde e bem-estar”, resumiu Cocato. “Estaremos com nossa equipe atendendo a população, realizando alguns exames e também dando as orientações necessárias”, explicou o secretário.

Além de médicos e dentistas, participarão da “Manhã da Saúde” as equipes que realizam as ações de orientação contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela urbana.

“Agradeço ao secretário Vanderlei Cocato, pois essa é a primeira vez que a região do Triunfo receberá uma ação como esta”, ressaltou Polaco.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.