Reforma e revitalização da Praça Central têm início

Foram iniciadas nesta semana as obras de reforma e revitalização da Praça Central José Gazzetta, em Nova Odessa. De responsabilidade da iniciativa privada, graças a uma parceria firmada com a prefeitura, os trabalhos estão orçados em cerca de R$ 850 mil e a previsão de conclusão é para final de outubro.

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

O prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza esteve nesta quinta-feira (28) acompanhando o início dos trabalhos. “Vamos, até o final de outubro, trabalhar pesado para poder entregar uma praça nova para a população de Nova Odessa. Aqui, realizamos o projeto “Um Sonho de Natal”, que foi idealizado pela minha esposa Andréa, e essa reforma e revitalização permitirá também que a gente possa ampliar o projeto, que já foi um grande sucesso em dezembro do ano passado”, comentou o prefeito.

O LIBERAL quer saber sua opinião sobre o nosso portal. Acesse o questionário online e nos ajude a melhorar. CLIQUE AQUI PARA RESPONDER A PESQUISA.

As intervenções na Praça Central contemplam troca do piso, obras de drenagem, obras de acessibilidade, construção de uma rampa acessível ao palco, construção de um estacionamento interno atrás do palco, reforma do estacionamento externo, troca da cobertura do palco – que hoje é de telha metálica – por lona tencionada, troca de toda a iluminação – inclusive do playground – por LED, intervenções paisagísticas e a construção, onde hoje funcionam os banheiros.

A praça ainda terá a construção de uma sala para a Guarda Civil Municipal e outra de informações aos turistas. Durante e depois da reforma, a população poderá usar os banheiros existentes na Estação Ferroviária.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.