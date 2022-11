RefisNO: 1,4 mil já buscaram programa para renegociar dívidas

Ao longo das três primeiras semanas do prazo – de 3 a 27 de outubro –, 1.408 contribuintes procuraram a Central de Atendimentos do Paço para buscar informações sobre a adesão ao RefisNO (Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura de Nova Odessa) de 2022.

Desse total de interessados, segundo a administração, 594 pessoas físicas e jurídicas aproveitaram as condições especiais do programa e fecharam as renegociações de seus débitos municipais.

Não haverá prorrogação neste ano como houve em 2021, e o prazo de adesão termina impreterivelmente no próximo dia 30 de novembro.

O RefisNO de 2022 foi criado por lei municipal do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), aprovada pela Câmara de Vereadores.

O programa prevê descontos aos contribuintes inadimplentes de até 95% em juros e multas para pagamento à vista dos débitos vencidos e não quitados até 31 de dezembro de 2021, ou seu parcelamento em até 60 vezes, com descontos regressivos.