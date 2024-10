Reeleito, Leitinho se surpreende com número de votos em Nova Odessa

Com 61,63%, atual prefeito teve 21.565 votos; para o próximo mandato, fala em "deixar a prefeitura redondinha"

O atual prefeito de Nova Odessa, Cláudio Schooder, o Leitinho (PSD), que foi reeleito neste domingo (6) para governar a cidade pelos próximos quatro anos, revelou surpresa com o número de votos obtidos. Com 61,63%, Leitinho recebeu 21.565 votos – o que representa um aumento de 78,6% em relação ao pleito de 2020, quando se elegeu pela primeira vez, com 12.071 votos.

Após a confirmação do resultado, o prefeito foi ao paço municipal, onde recebeu membros da imprensa e de sua campanha no gabinete. Ao lado do vice-prefeito Alessandro Miranda da Silva, o Mineirinho, Leitinho relatou a surpresa positiva pela votação expressiva.

Ao lado da filha, Beatriz, e do vice, Mineirinho, Leitinho discursou após reeleição – Foto: Lucas Ardito/Liberal

“Estou muito feliz. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa vitória expressiva. Nem eu e nem o Mineirinho imaginávamos que estávamos tão bem-vistos por nossa população”, disse. Em seguida, Leitinho afirmou que pretende aprimorar o que foi feito nos primeiros quatro anos.

“Agradecer a toda a nossa equipe, aos vereadores que nos deram sustentação nesses quatro anos. Erramos, acertamos bastante, e agora é um novo governo. Nós vamos retomar o que a gente conseguiu fazer de bem para a população, vamos continuar e aprimorar. O que a gente errou, vamos consertar e deixar a prefeitura redondinha”, completou.

Atrás de Leitinho na corrida pelo cargo máximo novaodessense, ficaram Bill (PL), que teve 29,06% dos votos, assim como Juçara Rosolen, que foi responsável por 9,31% do total de votos válidos. Eles receberam 10.167 e 3.258 votos, respectivamente.

Leitinho celebra a reeleição em Nova Odessa ao lado de apoiadores – Foto: Lucas Ardito/Liberal

Segundo o prefeito, sua chapa não era favorita na disputa contra Bill, que foi prefeito entre 2013 e 2020. “Foi uma vitória de Davi contra Golias. Do outro lado tinha toda a expertise de um ex-prefeito, tinha deputado por trás, governador. E nós, sozinhos, conseguimos fazer muito”, afirmou Leitinho.

Após o pronunciamento, foi ao estacionamento do Paço Municipal acompanhado de sua equipe de campanha. No local, foi recepcionado por apoiadores, que carregavam bandeiras e gritavam seu nome.