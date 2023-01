Rede Supermercados Paraná inaugura 4ª loja em Nova Odessa neste sábado

Empreendimento localizado no Centro teve custo de R$ 12 milhões e vai gerar 60 empregos diretos

A rede Supermercados Paraná inaugura, neste sábado (21), sua quarta unidade em Nova Odessa, a partir das 8h. Localizada na Rua 15 de Novembro, 148, no Centro, a loja recebeu um investimento de R$ 12 milhões e irá gerar 60 vagas diretas de emprego. O empreendimento está em um terreno de 1,8 mil metros quadrados, que possui 1,3 mil metros de área construída.

Loja no Centro é a quarta unidade da rede em Nova Odessa – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O diretor da Supermercados Paraná, Gerson Domiciano Pereira, afirma que a empresa busca consolidar ainda mais sua marca neste ano. “Nossa expectativa é fortalecer e fidelizar ainda mais nossa marca nas cidades onde atuamos, visando o crescimento da empresa, com o olhar nas unidades que necessitam de investimento e assim proporcionar uma maior comodidade aos nossos clientes”, explicou.

Essa será a oitava loja da rede, que também está em Americana, Sumaré e Campinas. Nova Odessa, por sua vez, é a cidade com mais unidades. A rede Paraná opera no município desde 2004, com lojas nos bairros São Manoel, Santa Rita e Jardim Bela Vista, sendo esta a última delas, inaugurada em 2020.

“Estamos olhando Nova Odessa como um grande polo de oportunidades. Adquirimos esta loja em um ponto estratégico, onde acreditamos muito na força e no potencial do comércio da área central e nos bairros desta região. Assim, unificamos forças com os demais comércios, para que possamos trazer o melhor para a população de Nova Odessa”, completou Gerson.

Loja da rede Supermercados Paraná do Centro de Nova Odessa – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.