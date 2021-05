Queimadas atrapalham moradores em Nova Odessa

Moradores do Condomínio Clube Dakota, localizado na Avenida Brasil, 1680, no Parque dos Pinheiros, em Nova Odessa, têm reclamado das queimadas constantes em chácaras particulares, que estão localizadas atrás do prédio.

Incêndios são comuns na região das chácaras e moradores pedem providências – Foto: Divulgação

A síndica do condomínio, Kátia Regina, de 53 anos, diz que o problema ocorre há cerca de cinco meses e que as pessoas colocam fogo na área “praticamente todos os dias”.

“Como o condomínio fica próximo, o vento traz a fumaça para os apartamentos. Não tem como abrir a janela para ventilar, porque o cheiro é insuportável”, conta.

A Defesa Civil de Nova Odessa foi questionada sobre o assunto e informou que os proprietários das chácaras e sítios da região citada já foram identificados e autuados. No caso de reincidência, eles poderão ser multados pela Secretaria de Meio Ambiente. O órgão ainda reforça que a denúncia pode ser feita para a Defesa Civil pelo telefone (19) 99416-2124.

