Quatro filhotes de cachorro são resgatados pela Guarda de Nova Odessa

Quatro filhotes de cachorro foram abandonados na manhã deste domingo em Nova Odessa (29). Os dois machos e as duas fêmeas foram resgatados pela Inspetora Charlene Faveri e pelo GCM Leandro Fernandes em uma área de chácaras no Recanto do Guarapari.

Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa abrigou os filhotes, eles estarão na feirinha de adoção no sábado – Foto: GCM de Nova Odessa / Divulgação

De acordo com Faveri, por volta de 9h, ela e o GCM Fernandes faziam patrulhamento por uma região de área verde no Recanto do Guarapari, quando foram informados por ciclistas que passavam pelo local que quatro cachorros haviam sido abandonados há pouco.

Os patrulheiros foram até o espaço indicado e encontraram os quatro filhotes. Segundo Faveri, eles não tinham sinais de maus tratos ou desnutrição. Nenhum suspeito pelo abandono foi identificado.

Após o encontro dos filhotes, os guardas pediram auxílio à AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa), que abrigou os animais.

Segundo o diretor executivo da AAANO, Carlos Pinoti, os cachorros estarão na feirinha de adoção do próximo sábado (4), em local ainda a ser definido e divulgado na página da associação.

“Mesmo a AAANO estando super lotada e em uma situação super complicada, a gente não ia virar as costas. A gente conseguiu um espacinho e eles foram para o abrigo, passaram por uma avaliação e já serão colocados para adoção na feirinha de sábado”, comenta Pinoti.