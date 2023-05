Pronto-Socorro do Hospital Municipal de Nova Odessa passa por reformas

Investimento estimado é de aproximadamente R$ 3 milhões com recursos próprios da prefeitura

A reforma do PS (Pronto-Socorro) Adulto e Infantil do Hospital e Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia, em Nova Odessa, teve início nesta sexta-feira. O investimento estimado é de aproximadamente R$ 3 milhões com recursos próprios da prefeitura.

Investimento nas obras é de aproximadamente R$ 3 milhões – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Além de uma nova fachada, com recuo para o desembarque de pacientes, a obra atinge as salas hoje utilizadas para recepção, triagem, enfermagem, medicação, inalação e observação de adultos, bem como a pediatria.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O atendimento não será suspenso durante a execução dos serviços, mas precisará ser adaptado a cada etapa dos trabalhos. A secretária de Saúde, Jaqueline Serrano, pediu paciência aos moradores.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Vamos fazer esse investimento para dar um melhor atendimento à população e oferecer boas condições de trabalho aos servidores. Esta é a primeira grande reforma do Pronto-Socorro no período de 30 anos”, afirmou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD).