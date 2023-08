Projeto que eleva de 30% para 52% adicional de periculosidade de guardas é aprovado

O projeto de lei que autoriza o aumento de 30% para 52% no adicional de periculosidade dos guardas de Nova Odessa foi aprovado na sessão da câmara desta segunda-feira.

A proposta de autoria do Executivo foi protocolada no mesmo dia e entrou em regime de urgência. Um grupo da corporação esteve na Casa para acompanhar a votação.

Um grupo da corporação esteve na câmara para acompanhar a votação desta segunda – Foto: Claudeci Junior_Liberal

De acordo com a prefeitura, o adicional será incluído na folha de setembro (a ser paga no dia 30), diretamente no salário-base do servidor, que é de R$ 2.875.

O percentual vigente havia sido estabelecido há mais de 20 anos e seguia sem atualização.

Na justificativa do projeto, o prefeito Cláudio José Shooder, o Leitinho (PSD), enfatiza que a proposta faz parte da necessidade de valorização dos profissionais que desempenham um papel importante na segurança e bem-estar da comunidade.

“Havia essa preocupação dos nossos guardas, que fazem um excelente trabalho. Tínhamos como prioridade acertar a situação. Mas, para isso, precisávamos ter ‘espaço’ na folha de pagamentos, para fazermos de maneira prudente e correta, o que só foi possível agora”, disse o prefeito.

AGENTES DE TRÂNSITO

Durante a discussão, vários vereadores afirmaram que o projeto deixou de fora os agentes de trânsito, que vão continuar a receber 30% de periculosidade.