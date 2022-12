Projeto da prefeitura prevê aumento na chamada ‘taxa do lixo’, em Nova Odessa

Propositura protocolada pela administração encontra resistência no Legislativo – Foto: Divulgação

A Prefeitura de Nova Odessa protocolou na câmara um projeto de lei que altera a cobrança da Tarsu (Taxa de Resíduos Sólidos Urbanos), conhecida como “taxa do lixo”. A proposta, se aprovada, fará com que uma parte dos contribuintes pague mais caro. Atualmente, o valor é fixo, de R$ 128,72. Segundo a prefeitura, a mudança impactaria 2% dos imóveis residenciais.

De acordo com o projeto, o valor da taxa será definido segundo classificação do imóvel: residencial, comercial, industrial e sem edificação. Além disso, será considerada a área do terreno – quanto maior, mais caro será o tributo. Lotes com edificações industriais terão as taxas mais elevadas.

Imóveis residenciais com área acima de 300 metros quadrados, por exemplo, passariam a pagar entre R$ 193,08 e R$ 772,32. No caso de comércios, a alta poderia ser de cerca de dez vezes mais o valor atual. Já para indústrias, a taxa subiria para R$ 643,60, para áreas de até 750 metros quadrados, podendo chegar a R$ 11.584,80, para áreas de mais de 2.250 metros quadrados.

Atualmente, os contribuintes pagam duas taxas que estão unificadas dentro do valor do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano): a Taxa de Limpeza Pública e a Tarsu. Juntas, elas somam R$ 128,72 ao ano e, portanto, podem ser parceladas em 12 vezes (R$ 10,72 ao mês).

No novo modelo, a Taxa de Limpeza Pública, que abrange outros serviços como capinação de praças públicas e limpeza de bocas-de-lobo, será extinta, mas o valor de R$ 128,72 será mantido para lotes com até 350 metros quadrados e apenas para a atividade de coleta de lixo.

A Secretaria Municipal de Finanças de Nova Odessa explicou, em nota, que as alterações nas taxas irão afetar apenas cerca de 2% dos contribuintes residenciais. Além disso, diz que a Tarsu “passa a ser mais socialmente justa” e que “essa medida assegura o pleno atendimento à Lei Federal do Novo Marco Legal do Saneamento Básico”.

Por sua vez, a prefeitura justificou que “a proposta surgiu após longos estudos financeiros e jurídicos, como forma de tornar o sistema de coleta autossustentável financeiramente sem, no entanto, prejudicar os mais pobres”.

Não foram esclarecidos qual será a postura adotada caso o projeto seja rejeitado na Câmara e nem como os valores da taxa foram calculados e quais os custos levados em consideração.

Oposição

A proposta já encontra resistência na câmara. O vereador e presidente do Legislativo, Pelé (PSDB), da oposição, se posicionou de forma contrária nas redes sociais e na sessão ordinária da última segunda-feira (28).

“Eles não mandaram quanto custa para fazer a coleta no município. Sem contar que não há uma relação direta do tamanho do lote com a quantidade de lixo gerado. Eu posso morar em uma casa com 500 metros quadrados e duas pessoas e produzir menos lixo do que uma casa com 200 metros e cinco pessoas”, argumentou Pelé ao LIBERAL.

“O aumento é muito significativo para as pessoas que serão afetadas: em residências pode ser de 500%, em comércios de 900% e de indústrias quase 9.000%, é muito desproporcional. E não dá para apresentar uma nova proposta ou até mesmo discuti-la porque faltam muitas informações”, completou.

A expectativa é de que a oposição não consiga rejeitar o projeto. Entretanto, a tentativa é, segundo Pelé, conseguir mais informações para que possa ser discutido. A propositura está tramitando nas comissões de justiça e redação, bem como de finanças, e se aprovada, deverá ser votada em regime de urgência, ou seja, em até 45 dias.