Projeto altera reajuste para os professores em Nova Odessa

Os vereadores de Nova Odessa aprovaram nesta segunda-feira, por unanimidade, a alteração do projeto de lei complementar, de autoria do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), que autoriza reajuste nos salários dos professores, diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos e psicopedagogos da rede municipal de ensino.

Com a aprovação da proposta, os profissionais do magistério público de nível dois passam a receber o piso mais 11,5% de aumento. Os de nível três terão 12,5% de reposição, enquanto os de nível quatro serão beneficiados com 14%.

O projeto tem como objetivo contemplar uma reivindicação da categoria, conforme publicado pelo LIBERAL em março. Professores pediram melhorias e entre as solicitações do documento estava a necessidade da reestruturação do plano de carreira dos profissionais que, de acordo com a professora do 1º ano do ensino fundamental, Marilei Milok, não havia nenhum benefício de progressão.

“De forma positiva um item da pauta foi cumprido. Porém se faz necessário ressaltar que esse projeto apenas devolve o que foi tirado. Desde 2014 recebíamos a meritocracia, mas por decisão judicial perdemos esse direito. Agora, aguardamos a reestruturação do plano de carreira para horizontal”, comentou a professora. Atualmente, o plano de carreira é por evolução vertical.