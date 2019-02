‘Respire Saúde’ abre novas turmas em Nova Odessa

O programa gratuito “Respire Saúde”, promovido pela Prefeitura de Nova Odessa através da Secretaria de Saúde, para as pessoas que desejam parar de fumar, inicia três novas turmas, em 12 de março. Os interessados em participar do grupo deverão se inscrever na data do primeiro encontro, no local de interesse.

As turmas serão realizadas sempre às terças-feiras nos seguintes horários: às 8h na UBS (Unidade Básica de Saúde) 1; às 14h na UBS 5; e às 19h no ambulatório de especialidades do Hospital e Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia.

O programa prevê ações como palestra sobre o tabaco, consulta médica para avaliação do uso e reações dos medicamentos, consulta com enfermagem e palestras a respeito de câncer bucal com dentista, sobre abstinência com psicóloga e alimentação saudável com nutricionista. “Trata-se de um programa de referência com alto índice de recuperação dos pacientes e feito com muito profissionalismo. Os pacientes ainda recebem medicação oferecida gratuitamente pela Secretaria de Saúde”, destacou o secretário, Vanderlei Cocato.

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Segundo a dentista Adriana Denadai Batista, que coordena o programa, o “Respire Saúde” registra uma média de 60% de resultados positivos. “Depende da persistência e força de vontade do participante. Por isso aconselhamos que as pessoas venham em casais ou grupo de amigos. Um acaba ajudando e incentivando o outro”, explicou ela.

A UBS 1 está localizada na Avenida Carlos Botelho, 3, no Centro, a UBS 5 está na Rua das Imbuias, 65, no Jardim Alvorada e o ambulatório de especialidades fica na Avenida João Pessoa, 833, no Centro.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.