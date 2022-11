Programa de saúde bucal atende 4 mil alunos da rede municipal em Nova Odessa

Para o próximo ano, o setor planeja iniciar o projeto já nas reuniões de pais, no início do calendário escolar

O projeto “A Saúde Começa pela Boca”, da Prefeitura de Nova Odessa, atendeu a cerca de quatro mil alunos da rede municipal até outubro, das turmas da Pré-Escola ao Ensino Fundamental 1. As crianças receberam orientações gerais e tiveram uma escovação supervisionada.

Sempre sob orientação da coordenadora doutora Patrícia Faciulli, o programa do Setor de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde também fez a entrega de escovas de dentes. Para o próximo ano, o setor planeja iniciar o projeto já nas reuniões de pais, no início do calendário escolar.

Projeto “A Saúde Começa pela Boca”, da Prefeitura de Nova Odessa – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

“Este projeto de prevenção e saúde bucal é realizado todos os anos, mas estava parado por conta da pandemia, sendo retomado em 2022. Estamos em processo de licitação para a aquisição de mais escovas, para iniciarmos os trabalhos em 2023 junto ao início das aulas”, comenta a profissional.

Para a população em geral, o atendimento odontológico ocorre toda as terças e quintas-feiras na UBS (Unidade Básica de Saúde) 1, localizada na região central, mediante agendamento prévio.

O paciente precisa passar por avaliação com o dentista clínico que atende na UBS mais próxima de sua residência para solicitar o encaminhamento.