Procurador vê ‘fraude’ em manobra de Bill em cargos comissionados

O subprocurador-geral de Justiça do Estado, Wallace Paiva Martins Junior, afirmou em parecer encaminhado ao TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) que houve fraude processual por parte do prefeito de Nova Odessa, Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB) em uma ação que questiona os cargos comissionados – de livre nomeação e demissão – da administração municipal. Antes que o caso fosse julgado pelo tribunal, o chefe do Executivo conseguiu aval da Câmara para revogar a norma em discussão e aprovar outra, sem a obrigação de demitir os funcionários.

O Ministério Público apresentou a Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) contra a legislação anterior, de maio de 2017, em dezembro do ano passado com um pedido de liminar para que os cargos fossem suspensos. Alguns dias depois, a procuradoria jurídica do município informou os desembargadores sobre a possibilidade de firmar um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) sobre o tema e o MP retirou o pedido.

No dia 2 de maio deste ano, Bill apresentou o projeto de lei com as novas nomenclaturas e descrições dos cargos, que acabou aprovado cinco dias depois pelos vereadores. A nova norma foi sancionada no dia 11 e publicada no dia 15. Um dia depois, a procuradoria do município pediu ao TJ-SP que a ação fosse extinta “por perda do objeto”.

Para o subprocurador do MP, as duas normas têm “os mesmos vícios”. “Não se pode falar em perda de interesse de agir na declaração de inconstitucionalidade, pois se evidencia situação de fraude processual. Manutenção dos mesmos vícios de inconstitucionalidade que acometiam os cargos objurgados”, ressaltou. A procuradoria quer que o TJ declare irregulares os 13 cargos criados pela nova lei, além de funções gratificadas (reservadas a servidores efetivos).

A assessoria de imprensa do Ministério Público afirmou que, apesar do parecer, ainda não há investigação criminal contra o prefeito. “A Adin ainda não foi julgada, então ainda pode haver decisão que irá originar processo criminal após o julgamento”, informou nota.

Já a assessoria de Bill disse que “respeita o posicionamento do subprocurador, mas que aguardará a decisão judicial”. “A lei complementar 56/2018 foi criada justamente para aprimorar legislação anterior sobre o assunto e corrigir os apontamentos que foram feitos pelo Ministério Público”.