Procurado por homicídio na Bahia é capturado em Nova Odessa

Homem estava escondido na casa do irmão no Jardim Santa Rosa

Um homem procurado por homicídio no Estado da Bahia foi preso durante a noite deste domingo (4) por policiais militares no Jardim Santa Rosa, em Nova Odessa.

Segundo informações do 48.º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), por volta de 22h30 uma denúncia anônima levou à prisão do indivíduo, que estava escondido na casa de um irmão.

A equipe foi ao endereço e entrou em contato com o dono do imóvel, que alegou que não sabia de seu irmão há um bom tempo, mas confessou que o escondia em sua residência após ser questionado várias vezes.

Ele permitiu a entrada dos policiais na casa, que encontraram o homem procurado. Ele foi apresentado no plantão policial de Nova Odessa, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O LIBERAL solicitou mais informações sobre o caso para SSP (Secretaria de Segurança Pública), mas ainda não recebeu uma resposta.