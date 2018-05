Procon Móvel atende em feira livre neste sábado

Os consumidores de Nova Odessa agora passam a contar com mais um meio para registrar suas reclamações, se orientar ou tirar dúvidas a respeito dos seus direitos: o Procon Móvel. Esta é uma inovação do órgão de defesa do consumidor que dá opção dos cidadãos irem até onde a unidade móvel estiver. Por exemplo, na manhã do próximo sábado, dia 26, permanecerá na feira livre no centro da cidade.

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Por parte do Procon Móvel, o munícipe terá acesso aos mesmos atendimentos realizados na sede principal do órgão, que fica dentro do prédio do Poder Judiciário, na Avenida João Pessoa, 1.300. São serviços como registro de reclamações, esclarecimentos de dúvidas, orientações, ou seja, tudo o quê diz respeito à relação de consumo e envolve o fornecimento de produtos e/ou serviços.

Para o diretor do Procon de Nova Odessa, o advogado Jose Pereira, a implantação do Procon Móvel é um benefício à população. “Disponibilizar os serviços de forma descentralizada é uma novidade que vai ajudar o cidadão, que não precisará se locomover até o prédio do Fórum, ganhando tempo com isso. Nossa cidade está se expandindo e, às vezes, fica difícil a locomoção de um ponto a outro”, ressalta.

Além dessa nova forma de atendimento, o Procon também tem à disposição dos consumidores outros canais. Um deles é o telefone (3476-3261), para denúncias e orientações, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h. Além disso, o atendimento pessoal das 11h às 16h, assim como informações veiculadas no site (http://www.procon.sp.gov.br)e através das redes sociais (Facebook e Twitter).

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.