Procon de Nova Odessa fica fechado nesta quinta

O Procon de Nova Odessa estará com o atendimento público fechado excepcionalmente nesta quinta-feira (30). Segundo informações da prefeitura, os atendentes estarão em São Paulo realizando um curso de aperfeiçoamento do sistema.

Apesar de estar com atendimento ao público fechado, a administração garante que as audiências de conciliação serão realizadas normalmente nesta quinta-feira.

Na sexta-feira (31) o atendimento retornará ao normal. Mais informações do Procon, assim como os serviços e intermediações realizados pelo órgão, são prestados de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h por telefone, no (19) 3476-3261, e das 11h às 16h no atendimento presencial.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Nova Odessa.