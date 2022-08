Procon alerta sobre golpe por telefone em Nova Odessa

Mulher que afirma ser funcionária do órgão pede Pix para evitar supostas ações futuras contra empresas

O Procon de Nova Odessa alertou os consumidores nesta sexta-feira sobre um suposto golpe por telefone, que solicita às empresas e comércios um pedido de transferência via Pix.

Segundo o diretor do órgão, Nelson Colato, uma mulher tem ligado para estabelecimentos comerciais do município, se identificando como “Paula do Procon”, dizendo que recebeu uma denúncia e solicitando a transferência de valores por meio de Pix (cuja chave é o e-mail telecomunicacoes336@yahoo.com) para evitar uma futura ação contra o estabelecimento em questão.

“Informamos que o Procon Nova Odessa não liga para ninguém solicitando valores. Trata-se de um golpe. Estão utilizando indevidamente o nome do órgão e solicitando transferências indevidas”, reforçou o diretor.

O Procon reforça, ainda, que o cidadão jamais transfira valores para desconhecidos.