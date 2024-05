Prestes a ser inaugurada, UTI de Nova Odessa terá nove leitos

Primeira unidade do município deverá absorver os pacientes graves que atualmente são transferidos para outras cidades

UTI vai funcionar no Hospital e Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A cidade de Nova Odessa, que completa 119 anos nesta sexta-feira (24), vai ganhar em breve sua primeira UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A estrutura está sendo montada no Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia, com previsão de ser inaugurada ainda neste semestre.

A iniciativa visa não apenas oferecer atendimento especializado e intensivo, mas também garantir que os moradores não precisem ser encaminhados para internações em outras localidades.

Com capacidade para um leito de isolamento com suíte e mais oito leitos rotativos, inicialmente, a UTI disponibilizará cinco leitos, o que corresponde à demanda atual do município, afirmou a administração ao LIBERAL.

No entanto, a flexibilidade está embutida no projeto, e os leitos podem ser aumentados conforme necessário, garantindo uma resposta adaptável às necessidades da comunidade, acrescenta o Poder Público.

A unidade contará com uma equipe composta por médicos intensivistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e outros profissionais de saúde. Além disso, serviços essenciais como hemodiálise e banco de sangue estarão disponíveis, garantindo um cuidado abrangente e integrado aos pacientes.

A seleção e o treinamento da equipe estão sendo conduzidos pela empresa vencedora da licitação, que possui pelo menos três décadas de experiência em gestão de UTIs.

Secretário-adjunto de Saúde de Nova Odessa, Gleberson Miano afirma que o impacto da UTI na rede pública de saúde é inegável.

O secretário-adjunto de Saúde de Nova Odessa, Gleberson Miano – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“A capacidade de tratar casos clínicos graves localmente, como pacientes com infarto agudo do miocárdio, reduzirá significativamente a necessidade de transferências para unidades fora da cidade, evitando a espera na fila Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde)”, comenta.

Além disso, acrescenta o secretário, a integração entre os médicos emergencistas do pronto-socorro e os intensivistas da UTI permitirá uma colaboração eficaz na tomada de decisões sobre o tratamento dos pacientes, beneficiando a todos.

De acordo com o secretário-adjunto, a colaboração entre os médicos do Hospital Municipal e os especialistas da UTI garantirá uma abordagem multidisciplinar para cada caso, sendo que o paciente será acolhido pela unidade sempre que necessário e de acordo com a disponibilidade das vagas.

Todos os materiais e insumos foram fornecidos pela prefeitura. Os equipamentos tecnológicos, como respiradores e monitores, entre outros, serão fornecidos pela empresa médica contratada.

“Apesar dos desafios enfrentados durante o processo de construção, como a necessidade de melhorias na infraestrutura do hospital, incluindo o aumento do fornecimento de energia e a adaptação das instalações elétricas e de gases medicinais, a conclusão da UTI está em estágio avançado, com 90% das obras concluídas”, conclui o secretário.