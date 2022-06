Presidente do FNDE afirma ter ouvido ‘conversas tortas’ em Nova Odessa

O presidente do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), Marcelo Lopes da Ponte, afirmou, durante depoimento em audiência pública da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, que ouviu “conversas tortas” durante o programa “Gabinete Itinerante”, realizado em agosto do ano passado em Nova Odessa. Ele foi ouvido em Brasília, na última quarta-feira, dia 25.

O município sediou o evento no ginásio de esportes do Jardim Santa Rosa, que recebeu o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, e os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, envolvidos em suspeitas de atuação em um gabinete paralelo, de cobrança de propina para a liberação de recursos vindos do MEC (Ministério da Educação).

Durante o depoimento aos parlamentares, o presidente relatou que levou as suspeitas de irregularidades na atuação dos pastores ao ex-ministro e ao secretário-executivo da pasta, Victor Godoy, atual ministro, em agosto de 2021, apesar de não ter provas.

Marcelo Lopes da Ponte durante audiência púbica na Câmara, no dia 25 – Foto: Elaine Menke / Câmara dos Deputados

“Não recebi, não me foram oferecidos valores, mas onde há fumaça, há fogo, e eu achei por bem, falei: ‘ministro, queria que o senhor tomasse uma providência’, e ele, ainda em agosto do ano passado, mandou esse relato à CGU [Controladoria-Geral da União]”, afirmou Marcelo.

O gestor acrescentou ainda que também foi ouvido pela CGU. Assim como ocorreu no Senado, o presidente do FNDE foi chamado pelos deputados para dar explicações sobre denúncias de que os pastores teriam atuado como intermediários diretamente junto aos municípios, negociando o pagamento de propina para que as verbas do MEC fossem concedidas.

“Quero deixar claro que nunca recebi influência de pastor ou de qualquer pessoa. Nosso trabalho é eminentemente técnico”, completou Marcelo.