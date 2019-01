Presidente da CM, Barilon recebe visita de Bill

O presidente da Câmara Municipal de Nova Odessa, vereador Vagner Barilon (PSDB), recebeu uma visita do prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza na última segunda-feira (14). O parlamentar e o chefe do executivo conversaram sobre projetos de investimentos para o município.

Foto: Câmara de Nova Odessa / Divulgação

“Esta visita é muito importante para mantermos um trabalho positivo e com harmonia na Câmara. Todos os vereadores, seja de situação ou de oposição, tem papel importante para o desenvolvimento do município. Estamos na Câmara para avaliar todos os projetos do Executivo e com muita responsabilidade votar pelo melhor para Nova Odessa”, disse Barilon.

Durante a visita, os peessedebistas falaram sobre projetos de investimentos para o município para os próximos dois anos.

O chefe do Executivo aproveitou e parabenizou o novo presidente da Câmara. “Reconheço a liderança do Barilon, que está conosco desde o início da nossa história política e, por isso, fiz questão de cumprimentá-lo pessoalmente com esta visita, na qual aproveitamos para falar sobre os projetos de investimentos para nossa cidade”, destacou o Bill.

As informações são da Câmara Municipal de Nova Odessa.