Presidente da Câmara de Nova Odessa, Wagner Morais se filia ao Republicanos

Atualmente, presidente do Legislativo novaodessense compõe a base do ex-prefeito Bill, mas mudança pode indicar apoio a Vanderlei Cocato nas eleições

O presidente da Câmara de Nova Odessa, Wagner Morais, anunciou nesta terça-feira (9) a sua filiação ao Republicanos. O vereador, que estava até então no PSDB, foi o único que o LIBERAL não conseguiu entrar em contato no levantamento realizado nesta semana com os parlamentares da RPT (Região do Polo Têxtil).

O vereador Wagner Morais, presidente da Câmara de Nova Odessa – Foto: Câmara de Nova Odessa/Divulgação

Havia expectativa, desde junho do ano passado, de que Morais saísse do grupo tucano por conta da mudança do ex-prefeito do município Benjamim Bill Vieira de Souza do PSDB para o PL, sob os olhares do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O presidente do Legislativo novaodessense atualmente compõe a base de Bill.

Entretanto, ao contrário do que se esperava, Morais não foi para o PL e escolheu o Republicanos. A troca pode indicar uma “mudança de lado”, já que a tendência é que ele dê apoio a Vanderlei Cocato (Republicanos), que assim como Bill se colocou como pré-candidato a prefeito de Nova Odessa nas eleições deste ano.

“A decisão de filiação ao Republicanos aconteceu nos últimos dias da janela partidária. O objetivo foi fortalecer o partido do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e também um reconhecimento ao trabalho realizado pelo presidente Vanderlei Cocato ao longo dos anos”, afirmou Morais.

“É um partido que tem por fundamentos o que eu particularmente acredito, que é o respeito aos mandamentos de Deus, a valorização da família, e a importância do papel da igreja na sociedade, em síntese, valores de direita. A mudança de partido não altera em nada meu compromisso de lutar sempre pelos direitos dos moradores de Nova Odessa direcionando minhas ações principalmente para aqueles que mais precisam”, completou.

O pré-candidato a prefeito e presidente do Republicanos em Americana, Ricardo Molina, foi quem convenceu o presidente da câmara novaodessense a mudar de sigla. “Queremos desejar boas-vindas ao presidente [da Câmara de Nova Odessa] à família republicana, o verdadeiro partido conservador do Brasil”, destacou.

Com a troca, Morais confirmou a decadência do PSDB na RPT. Conforme o LIBERAL noticiou nesta terça (9), o partido que chegou a ser uma das maiores bancadas na região, caiu de sete para apenas um vereador: Tião Correa, de Sumaré.