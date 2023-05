Presidente da Câmara de Nova Odessa fala em aumento para prefeito

Wagner Morais (PSDB) citou três projetos polêmicos - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

O presidente da Câmara de Nova Odessa, Wagner Morais (PSDB), tem a intenção de protocolar pelo menos três projetos polêmicos. Um deles é o aumento subsídio para os vereadores, com a implantação de férias e 13º salários.

O segundo será para propor aumento do subsídio ao prefeito e vice e o último para o aumento das cadeiras de nove para 15 no Legislativo municipal. O assunto foi discutido no Programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (580 AM), na última terça.

Morais explicou que o percentual dos subsídios, tanto dos parlamentares como do chefe do Executivo, serão definidos após do estudo com o jurídico e financeiro da Casa.

“Entendemos que tivemos perdas ao longo dos anos em Nova Odessa, que conta com uma folha de pagamento enxuta. Hoje, um vereador tem salário de R$ 5,7 mil (bruto) e R$ 4,6 mil com os descontos. Os subsídios estão desatualizados desde 2008”, afirma.

Para o chefe do Legislativo municipal, outro problema que a cidade enfrenta está na dificuldade de contratar médicos, pois eles não podem receber acima do salário do prefeito Cláudio José Shooder, o Leitinho (PSD), que é de cerca de R$ 14 mil.

“Estamos tendo concursos desertos [sem interesse], pois eles não aceitam receber salários inferiores ao teto e quem acaba sendo afetada é a população”, enfatizou Morais. Os reajustes poderão ser feitos na próxima legislatura, em 2025.

O presidente da câmara disse ainda que começou a discutir com os vereadores o aumento das cadeiras de nove para 15. “Estamos perto dos 70 mil habitantes e já passou da hora de regularizar essa situação. Tanto nesse como os demais projetos, os vereadores precisarão ter coragem”.