Prefeitura recebe as chaves do Cmei Capuava

A Prefeitura de Nova Odessa recebeu nesta quarta-feira (30), de forma oficial, as chaves do Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil) “Professora Maria Estela Diniz Gazzetta”, construído no Jardim Capuava e que vai atender uma das regiões mais populosas da cidade.

O investimento na unidade de ensino foi de R$ 2,3 milhões – sendo R$ 600 mil de contrapartida municipal – e ela vai atender, inicialmente, 130 crianças de 0 a 5 anos. As aulas começam já na próxima quarta-feira (6). Na segunda (4) e na terça-feira (5) será feita a recepção para pais e alunos. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

A entrega das chaves para a secretária de Educação, Claudicir Brazilino Picolo, foi feita pelo secretário de Obras, Projetos e Planejamento, Elvis Garcia, o Pelé. Também acompanharam o ato o chefe de Gabinete, André Faganello (representando o prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza), a secretária de Desenvolvimento, Carol Moura, a diretora de Educação Infantil, Fabiana Vaughan, o engenheiro Eric Ortolano e a diretora do Cmei Capuava, Luciana Negrison.

Instalada em uma área de cinco mil metros quadrados, a nova unidade de ensino conta salas de creche e pré-escola, além de berçário e espaço para recreação, além de um pátio coberto e minianfiteatro com palco.

“O Cmei do Jardim Capuva vai funcionar plenamente em fevereiro, junto com as demais escolas e creches da cidade. Estamos entregando um equipamento educacional de excelência para a população. Essa unidade também vai ajudar a desafogar um pouco a escola do Jardim Alvorada (Salime Abdo) e vai melhorar o fluxo de vagas”, explicou Claudicir.

“Existe uma equipe muito grande, não atrás, mas à frente da Educação de Nova Odessa. Fazer Educação é fazer amor, se dedicar ao máximo e em tempo integral pelas nossas crianças”, completou a secretaria.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.