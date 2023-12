A Prefeitura de Nova Odessa oficializou uma solicitação de verba do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do governo federal para construção de uma ponte em trecho da Avenida Ampélio Gazzetta, próximo ao cruzamento com a Rua Fioravante Martins, por onde passa o Córrego Capuava.

Ponto em Nova Odessa sofre com alagamentos – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A informação foi dada nesta segunda-feira (18) pelo prefeito Leitinho (PSD), em entrevista ao programa Liberal no Ar da Rádio Clube (AM 580).

O ponto sofre com alagamentos. Isso é explicado pelo transbordamento do córrego e pelo desnivelamento do terreno, já que a via foi construída em um “baixadão”, o que favorece a concentração de água e faz com que o trecho fique intransitável.

Segundo Leitinho, a construção custará aproximadamente R$ 7 milhões.

“Nós chegamos a estudar a possibilidade de fazer aduelas, mas os engenheiros falaram que não tem como, tem de ser uma ponte porque passa caminhão pesado”, disse.

Ainda de acordo com o chefe do Executivo, foram pedidas ao PAC as correções de duas erosões nas ruas José Casassa e Valter Pereira Diniz – esta última chegou a ter um trecho interditado -, no Jardim São Manoel.

Além disso, foram solicitadas obras de recapeamento e uma creche-escola no Jardim Campos Verdes.

Em novembro de 2023, quando as demandas foram protocoladas, a Prefeitura de Nova Odessa chegou a citar também a construção de uma escola de ensino fundamental 1 em tempo integral, a aquisição de ônibus para transporte escolar e a construção de duas UBSs.

Lançado em agosto deste ano, o Novo PAC visa investir R$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil, com R$ 1,4 trilhão programados até 2026 e R$ 320,5 bilhões após esse período.

O programa tem compromisso com a transição ecológica, neoindustrialização, crescimento sustentável e geração de empregos.

MINHA CASA, MINHA VIDA

A Prefeitura de Nova Odessa está pleiteando 110 unidades habitacionais de outro programa do governo federal, o Minha Casa, Minha Vida.

Segundo Leitinho, o residencial será construído no Jardim das Palmeiras, ao lado de um empreendimento semelhante, com 114 unidades, viabilizado por meio de convênio com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo) e anunciado em 29 de novembro deste ano.

Para a solicitação ser cadastrada no sistema da Caixa Econômica Federal, o Executivo enviou dois projetos à câmara que visam autorizar a cessão da área para as construções. A propositura deverá ser votada em regime de urgência especial.