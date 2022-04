Prefeitura protocola reajuste abaixo do que foi pleiteado pelos servidores

Representantes da Prefeitura de Nova Odessa se reuniram com os diretores do SSPMANO (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Odessa) nesta sexta-feira. A administração municipal informou que vai enviar para a câmara um projeto de lei com o reajuste de 10,5% nos salários dos servidores, além do aumento na cesta básica, de R$ 502,63 para R$ 700 mensais.

A decisão, no entanto, acontece após votação do funcionalismo público pela greve, depois de a prefeitura não conceder o reajuste pedido, que é de 15%.

No projeto ainda consta o aumento do adicional de meritocracia dos educadores com pós-graduação em mais 4,5% de aumento real nos salários, subindo dos atuais 7% para 11,5%. Além disso, o documento enviado aos parlamentares vai conter, de acordo com a prefeitura, as demais cláusulas econômicas que vêm sendo discutidas com o sindicato neste ano.

“Acreditávamos que a reunião traria uma notícia boa, um novo percentual de reajuste, mas entendi como ameaça. Se eu não assinasse o documento, o prefeito dizia que queria ver as contas do sindicato. O que me surpreendeu foi a forma grosseira como ele nos tratou”, disse o presidente do sindicato, Adriano José do Carmo Rosa.

A decisão pelo envio do documento aconteceu após embate entre o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), e o líder sindical, que discutiram até sobre a morte do ex-secretário de Governo, Marco Antonio Barion, o Russo, assassinado em dezembro passado.

A reportagem teve acesso ao vídeo, no qual, entre outros assuntos, o prefeito dizia ao sindicalista que ele sabia quem teria sido o mandante do crime.

“Eu não poderia assinar o documento, porque temos a assembleia votando a favor da greve”, concluiu Adriano.

A notificação do movimento grevista será realizada nesta segunda-feira e a paralisação deverá começar após 72 horas, ou seja, na próxima quinta-feira.

A prefeitura deixou claro que o envio do documento à câmara não encerra a negociação sobre o dissídio coletivo deste ano, que deve continuar normalmente.