Prefeitura propõe 7,7% para servidores em Nova Odessa; sindicato quer mais

A Prefeitura de Nova Odessa apresentou proposta de reajustar os salários dos servidores em 6,71%, que correspondente à totalidade do IPC Fipe (Índice de Preços ao Consumidor) dos últimos 12 meses, mais 1%. No entanto, o percentual não agradou ao SSPMANO (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Odessa), que tinha a pretensão de 15% de aumento real, mais o percentual da inflação.

O assunto foi discutido durante a reunião da comissão da prefeitura e o sindicato, nesta quarta-feira, no Paço Municipal. O presidente do SPPMANO, Luis Fernando da Silva, diz que fez a contraproposta do aumento real de 2,29%, mais o reajuste da inflação. Assim como o acréscimo da cesta básica, de R$ 700 para R$ 790.

“A prefeitura prometeu dar uma resposta até a próxima sexta. Iremos realizar três assembleias setoriais na segunda (20), terça (21) e quarta (22) para a apresentação das propostas e votação dos servidores”, afirma o sindicalista.

A gestão municipal informou que vai reajustar em 10% os valores do cartão da cesta básica mensal (de R$ 700 para R$ 770), da Cesta de Natal (de R$ 616,58 para R$ 678,24), dos novos subsídios a convênios médico e odontológico (criados em 2022) e dos diversos auxílios-alimentação, como tíquete refeição e diárias de café da manhã e refeição em viagem.

Um projeto de lei com estes “itens financeiros” do dissídio deve ser enviado em breve para câmara.