Prefeitura inicia revitalização no Bosque Manoel Jorge

O Bosque Manoel Jorge, no Jardim Santa Rosa, em Nova Odessa, ponto de encontro de famílias para caminhada, passeios e exercícios, passará por uma ampla revitalização. Por meio de uma força-tarefa, a prefeitura irá executar serviços de limpeza, manutenção de calçadas interna e externa, pintura, manutenção elétrica e reforma do LEV (Local de Entrega Voluntária) em etapas. Os trabalhos já foram iniciados esta semana e devem ser concluídos até o fim de maio, sob supervisão do Chefe de Gabinete, André Faganello, que atende a um pedido expresso do prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza.

“Nova Odessa é exemplo nas questões de meio ambiente e sustentabilidade. O LEV do Bosque Manoel Jorge é referencial, mas o aumento nos descartes irregulares no local e também em frente ao bosque, prejudicando o tráfego de pedestres, é motivo de preocupação por parte da Administração”, explicou Faganello. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

“Por este motivo, iremos começar a revitalização com a ampliação do LEV em mais de 2 metros, vamos reformar todo o ponto e ainda implantar ali o ‘Peg Pet’, exclusivo para descarte de garrafas descartáveis, que ficava na Praça Central”, destacou o Chefe de Gabinete.

Ele ainda lembrou que a multa para quem for flagrado descartando materiais proibidos é de R$ 500, chegando a R$ 5 mil em casos de reincidência. No Bosque para o início dos trabalhos de revitalização, na manhã da terça-feira (16), André presenciou a retirada dos recicláveis do LEV que estava sendo realizada pelos catadores.

Assim que saiu do local, menos de duas horas depois, ele notou o descarte irregular de dois armários em frente ao LEV. “É isso que não pode ocorrer. Ali é apenas para objetos recicláveis”, contou.

Já na segunda etapa dos trabalhos, um mutirão ficará encarregado da limpeza geral, com a retirada de galhos e folhas, varrição da pista de caminhada interna, poda e capinação, além de reparos nos aparelhos de ginástica do local. Por último, uma manutenção elétrica e reposição de lâmpadas na parte interna do Bosque, pintura interna, bem como a revitalização de todo o entorno, concluirá os serviços.

Desassoreamento

O prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza se reuniu, no fim de março, com o secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, para reforçar o pedido de desassoreamento das represas do bosque Manoel Jorge e do Parque Ecológico Isidoro Bordon, em Nova Odessa. O encontro aconteceu em São Paulo e participaram também o secretário de Meio Ambiente de Nova Odessa, Edson Barros, o Nenê Gás, e o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB).

Bill vem batalhando pela realização do trabalho nas duas lagoas, com objetivo de contribuir para um ambiente mais agradável aos visitantes. Em dezembro, o prefeito de Nova Odessa esteve reunido com o então secretário de Saneamento e Recursos Hídricos, Ricardo Borsari, oportunidade em que entregou o primeiro pedido de desassoreamento das represas.

Além disso, em janeiro deste ano, acompanhado do diretor-presidente da Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa, Ricardo Ongaro, Bill se reuniu com o superintendente do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), Francisco Eduardo Loducca.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.