Prefeitura inicia poda de seringueiras na Vila Azenha, em Nova Odessa

Após reclamação dos moradores, as cinco seringueiras em frente da escola foram podadas - Foto: Prefeitura de Nova Odessa - Divulgação

As antigas seringueiras de grande porte localizadas na área da Emefei (Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil) Paulo Azenha, na Vila Azenha, em Nova Odessa, começaram a ser podadas. A data de término do trabalho ainda não foi divulgada.

As seringueiras chegaram a aproximadamente 35 metros de altura, e sua poda era um pedido dos moradores do bairro de “mais de 10 anos”. A ação preventiva é necessária por causa dos riscos apresentados caso alguma das cinco árvores continuasse crescendo para as laterais como atualmente, com possível quedas de galhos em pedestres, carros, na fiação elétrica, nos alunos e funcionários da escola.

Segundo a pasta responsável pelo serviço, por serem árvores quase centenárias, elas trazem muitos riscos para as pessoas que andam pela área. A altura normal de uma seringueira é em torno de 25 metros e a administração municipal deixou claro que as árvores não serão retiradas.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento ou uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364, clicando aqui.