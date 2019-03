Prefeitura de NO garante que mapa de zoneamento existe

A Prefeitura de Nova Odessa informou ontem que possui um mapa de zoneamento em vigor. A revelação foi feita um dia depois do vereador Tiago Lobo (PRB) protocolar uma representação no MP (Ministério Público) pedindo que sejam suspensas qualquer obra ou venda de unidades habitacionais por conta da suposta ausência do mapa.

Segundo a prefeitura, a lei complementar 36, que revogou a lei complementar 33, instituiu um novo mapa de zoneamento. “Ele existe, consta na referida lei e está à disposição para consulta, caso o vereador assim entenda necessário”, disse a prefeitura.

O Executivo ressalta ainda que a lei complementar 55, de 14 de novembro de 2017, alterou o mapa de zoneamento e revogou alguns termos da lei complementar 33. Em suma, o mapa delimita onde podem ser construídos complexos residenciais e industriais.

O vereador argumentava que a lei 36 não havia instituído um novo mapa de zoneamento, já que não constaria no projeto aprovado na câmara nenhum anexo com essas informações. Isso teria permitido a aprovação de loteamentos residenciais em áreas industriais.

O LIBERAL tentou entrar em contato nessa quinta-feira com a empresa responsável pela construção de dois dos loteamentos residenciais citados pelo vereador, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria.

Sobre esta questão, Lobo afirmou ontem que a lei complementar 55 trataria apenas das zonas de restrição a alagamento, e não das demais. Voltou a afirmar que não há anexos na lei 36. “Pode ser que eles imaginaram que mandaram o anexo, mas não mandaram. Foi aprovado sem anexo”, disse.