Prefeitura entrega revitalização de ginásio no São Jorge

A manhã deste domingo (10) foi pra lá de especial para os moradores do Jardim São Jorge, em Nova Odessa. Com casa cheia, homenagens e jogos de basquete e futsal, a prefeitura entregou as obras de revitalização do Ginásio Municipal “José Baptista”, realizadas com investimentos de R$ 518 mil.

O ginásio tem quadra poliesportiva para a prática de futsal, basquete, vôlei e handebol. A dimensão da quadra foi aumentada e recebeu pintura antiderrapante, assim como houve aumento do banco de reservas. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Também recebeu nova cobertura e o alambrado externo foi substituído por grades, além de a fachada ser totalmente nova, ganhando inclusive um letreiro metálico oficial com o nome do esportista – tradicional no bairro. Além disso, o espaço conta agora também com banheiros adaptados, placar eletrônico e bebedouro.

“É um domingo muito especial, de alegria pra gente por poder entregar esse ginásio novo para a população. Esse é um espaço do povo, que precisa desfrutar dele. Sabemos das dificuldades que enfrentamos todos os dias, mas não medimos esforços para fazer o melhor para a população de Nova Odessa”, disse o prefeito Benjamin Bill Vieira de Souza. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Além de Bill participaram da cerimônia de entrega das obras os secretários de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo, Levi Tosta; de Governo, Wagner Morais; de Obras, Elvis Ricardo Garcia, o Pelé; de Meio Ambiente, Edison Barros, o Nenê Gás; de Saúde, Vanderlei Cocato; de Finanças, Mara Kilmeyers; o secretário-adjunto de Governo, Evandro Coev; o secretário-adjunto de Finanças, Achille Nicola Fosco, o chefe de Gabinete, André Faganello, e os vereadores Ângelo Roberto Réstio; Avelino Xavier; Sebastião Gomes dos Santos e Oséias Domingos Jorge, além de vários familiares do saudoso José Baptista.

Atrações

A entrega das obras de revitalização contou com a apresentação do quinteto da Banda Municipal Professor Gunars Tiss – que executou o hino nacional -, homenagem aos professores voluntários das escolinhas da Secretaria de Esportes, aula de zumba com o professor Paulo Porto, jogo demonstrativo entre as equipes masculina e feminina de basquete e o duelo de futsal entre os integrantes das extintas equipes Germer e Du Carmo.

O ginásio conta com uma novidade a partir de segunda-feira (11), que são as aulas de ginástica funcional, com turmas semanais sempre às segundas, das 7h às 8h. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no dia da aula, diretamente com a professora Denise Pereira.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.